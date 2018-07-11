"Десна" объявила о подписании форварда "Динамо"

Нападающий Дмитрий Хлебас подписал соглашение с Десной. Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Контракт рассчитан до 2021 года.

Напомним, что предыдущим клубом Хлебаса было киевское Динамо, с которым у него истек контракт в конце июня. В Десну он перебрался как свобоный агент.

В прошлом сезоне Дмитрий играл за минское Динамо на правах аренды. Он сыграл там 18 матчей, забив 6 голов и отдав 2 результативные передачи.