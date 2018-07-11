"Барселона" близка к покупке одной из главных звезд "ПСЖ"

Полузащитник парижан Адриен Рабио близок к переходу в каталонский клуб.

Как сообщает Sport, Барселона согласовала с ПСЖ все детали перехода хавбека Адриена Рабио.

В данный момент возможная сумма трансфера не называется, однако источник уверяет, что сам Рабио будет получать около 150 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет удержать Адриена в клубе. Похоже, что длительность контракта Рабио с парижанами все же подтолкнет чемпионов Франции к продаже хавбека, ведь следующим летом он сможет уйти в качестве свободного агента.