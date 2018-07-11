Ряд турецких клубов вступили в борьбу за экс-форварда "Динамо"

Турецкий «Бурсаспор» не оставляет попыток подписать экс-нападающего «Динамо» Дьемерси Мбокани.

Проблема состоит в том, что из-за того, что с игроком работает сразу несколько менеджеров, условия возможного соглашения постоянно меняются. Так, заработная плата, требуемая менеджерами для игрока, стартовав с 1 млн 250 тыс евро, сейчас составляет 2 млн евро.

«Бурсаспор» не единственный турецкий клуб, который интересуется Мбокани. В очереди стоят также «Ризеспор», «Анкарагюджю», «Ахисар Беледиеспор», «Эрзурумспор» и «Йени Малатьяспор», но все сталкиваются с такими же проблемами, что и «Бурсаспор» - завышенными аппетитами агентов.