"Верес" набрал новую команду

Трудовые соглашения рассчитаны на один год. Все футболисты уже включены в заявку команды на матчи Кубка Украины и чемпионата Второй лиги.

вратари:

1. Максим Бабийчук - воспитанник запорожского "Металлурга". Предыдущие клубы: "Металлург" (Запорожье), "Буковина" (Черновцы), "Нива-В" (Винница).

12. Игорь Фияло. Предыдущий клуб: "Скала" (Стрый).

защитники:

4. Александр Дубина - воспитанник СДЮШОР "Черноморец". Предыдущие клубы: "Черноморец" (Одесса), "Реал Фарма" (Одесса).

2. Дмитрий Гапончук - воспитанник местного "Прикарпатье". Предыдущие клубы: "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Карпаты" (Яремче), "Металлург" (Запорожье), "Оскар" (Подгорье).

3. Виктор Барабаш - воспитанник львовских "Карпат". Предыдущий клуб: СК "Демня". В прошлом сезоне выступал за "Верес" U21.

20. Юрий Фляк. Предыдущие клубы: "Сантос" (Тарту, Эстония), "Утенис" (Утена, Литва), "Скала" (Стрый).

полузащитники:

8. Алексей Бондаренко - воспитанник ДЮСШ "Черноморец". Предыдущие клубы: "Одесса", "Реал Фарма" (Одесса), МФК "Николаев".

17. Сергей Пител - воспитанник клуба "Монолит" (Черноморск). Предыдущие клубы: "Монолит" (Черноморск), "Скала" (Стрый), "Энергия" (Новая Каховка), "Говерла" (Ужгород).

19. Роман Цень. Предыдущий клуб: "Скала" (Стрый).

10. Валерий Сад. Предыдущий клуб: "Скала" (Стрый)

нападающие:

7. Тарас Пецкив - воспитанник ЛДУФК. Предыдущий клуб: "Карпаты" (Львов).

9. Назар Нич. Предыдущий клуб: "Волынь" (Луцк).