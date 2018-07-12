Барселона объявила о трансфере защитника за 35,9 млн евро

Офииальный сайт Барселоны сообщает, что клуб активировал пункт в контракте центрбека Севильи Клемана Ленгле, выкупив его за 35,9 миллионов евро.

Игрок поставит подпись под соглашением, рассчитанным на пять сезонов.

В контракте будет прописана сумма отступных в размере 300 миллионов евро. Презентация игрока состоится также завтра, 13 июля.

Ленгле перебрался в Севилью в начале 2017 года из французского Нанси и за полтора сезона сумел себя проявить на высшем уровне.

В минувшем сезон 23-летний игрок сыграл за "нервионцев" 53 матча во всех турнирах, забив 4 гола.