Украина потеряла очередной футбольный клуб

Футбольный клуб «Черкасский Днепр» расформирован и прекратил выступление в чемпионате Украины.

Такое решение принято руководством клуба в связи с отсутствием финансовой поддержки от местных властей, а также конфликта с болельщиками. Вместо «Черкасского Днепра» уже создан клуб «Заря – Академия» ОТО Белозорье, который примет участие в аматорском чемпионате Украины.

Стоит отметить, что в группе А второй лиги Украины присутствует клуб «Черкащина – Академия» ОТО Белозорье.

В минувшем сезоне «Черкасский Днепр» занял 17-е место в Первой лиге Украины из 18 возможных.