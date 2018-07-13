Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о переходе Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм», вспомнил, как сам защищал цвета «молотобойцев», а также рассказал, почему его не удивил выход в финал чемпионата мира сборной Хорватии.

— Как вы оцениваете трансфер Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм»? Правильный ли он сделал шаг?

— Переход в «Вест Хэм» — вынужденный шаг для Андрея. Я уверен, что у него даже в мыслях не было уходить из «Боруссии». Это решение руководства немецкого клуба, которое решило омолаживать состав. На мой взгляд, это решение преждевременное, потому что того времени, которое Ярмоленко провел в «Боруссии», недостаточно для того, чтобы закрепиться в команде и на сто процентов стать топ-игроком. Несмотря на это, Андрей в первые полгода сделал многое для клуба. Потом, к сожалению, у него была травма, а также пришел новый тренер.

Если бы Андрей спросил у меня, стоит ли ему переходить в «Вест Хэм», я бы, не раздумывая, сказал «Да». Не только потому, что я сам играл в этом клубе. Сейчас «Вест Хэм» — очень серьезный проект. У них отличный стадион, болельщики, перед клубом ставят самые высокие задачи. «Вест Хэм» — это та команда, которая нужна ему в данный момент.

И, самое главное, Мануэль Пеллегрини, насколько я знаю, очень хотел подписать Андрея и верит в него.

— То, что Ярмоленко в «Вест Хэме» хочет видеть именно Пеллегрини – большое подспорье для Андрея?

— Конечно, это очень хорошо. Когда он переходил в «Боруссию», его хотел видеть в составе главный тренер (Петер Бос, прим – С.Ц.), и он у него играл. Другой вопрос, что потом пришел другой тренер, и Андрею пришлось перестраиваться под его требования.

Я хорошо знаю Мануэля Пеллегрини, он — прекрасный тренер, который знает, как с небольшими командами добиваться серьезных результатов. Пеллегрини — очень порядочный человек, фанат своего дела. Уверен, что Ярмоленко будет комфортно работать под его руководством, и он добьется того, к чему стремится.

— Многие эксперты говорят, что по стилю чемпионат Англии подходит Андрею больше, чем Бундеслига. Как вы считаете?

— Думаю, чемпионат Германии ему тоже подходит. Считаю, главное — это не стиль, а работоспособность игрока и его желание подстроиться под игру команды. Уверен, что у Андрея есть все задатки для того, чтобы раскрыться в Премьер-лиге.

— Теперь будете болеть за «Вест Хэм»?

— Мой сын за него болел всю жизнь и болеет сейчас. У него есть seazon ticket на домашние матчи «Вест Хэма». Я тоже буду приезжать и с удовольствием ходить на стадион.

— С имиджевой стороны переход в команду, которая не выступает в еврокубках, это не шаг назад?

— Чемпионат Англии — это топ-чемпионат в Европе. Многие матчи по накалу ни в чем не уступают, а во многом и превосходят по своему качеству игры Лиги чемпионов. Клубы Премьер-лиги, не только гранды, могут позволить купить себе топ-игроков.

— Ярмоленко советовался с вами о переходе в «Вест Хэм»?

— (После паузы). Мы с Андреем часто созваниваемся. Общаемся на разные темы.

— Какие три места посоветовали бы ему посетить в Лондоне?

— Первым делом ему нужно посетить стадион, где он будет играть. Думаю, со всеми остальными местами он сам разберется (улыбается). На мой взгляд, Лондон гораздо красивее и комфортнее для жизни, чем Дортмунд. Уверен, его семье понравится в Лондоне.

— Какая атмосфера на домашних матчах «Вест Хэма»?

— Два года назад клуб переехал на современную арену — «Олимпийский стадион». Я играл еще на старом стадионе — «Болейн Граунд», но атмосфера и там была прекрасная. Стадион находился в рабочем районе, и болельщиков у клуба очень много. По популярности «Вест Хэм» — один из самых больших клубов в Лондоне.

Уверен, что с тем проектом, который сейчас пытаются реализовать в «Вест Хэме», интерес к клубу будет еще больше.

— Какое у вас самое яркое впечатление о сезоне, проведенном на «Болейн Граунд»?

— «Вест Хэм» тогда играл в Чемпионшипе. Меня поразило количество матчей, которые были в сезоне. Я в сборной играл и спрашивал у тренера: «Когда у вас тут вообще перерыв, чтобы в сборную съездить?». Но каждый матч в Англии — это невероятная атмосфера.

— Что бы вы посоветовали Ярмоленко, чтобы побыстрее адаптироваться в Англии?

— Если он спросит, я ему, конечно, дам совет. Я считаю, что Андрей — тот игрок, который может приспособиться к любому чемпионату. Он подкупает своей работоспособностью и желанием работать на каждой тренировке. Я ему только могу пожелать удачи и, конечно же, не останавливаться.

— Как вы считаете, сможет ли «Вест Хэм», учитывая приход Пеллегрини и новых игроков, попасть в топ-5 или топ-7 в чемпионате?

— А почему нет? В Премьер-лиге все реально. Скажите, кто знал, что «Лестер» станет чемпионом? Практически каждый год в Англии в пятерку попадет команда, от которой никто этого не ожидает.

— Каковы ваши впечатления от чемпионата мира? Пара финалистов Хорватия — Франция не удивляет?

— Лично у меня фаворитов перед стартом не было. Нынешний чемпионат во многом — турнир сюрпризов. Взять хотя бы невыход Германии из группы или ранний вылет Испании. Что касается Хорватии, то я с первых туров говорил, что мне нравится их игра. Рад, что у них есть возможность выиграть турнир.

Этот чемпионат показал, что каждая команда серьезно готовится к противнику и, вне зависимости от того, контролирует она мяч, играет на контратаках, есть шанс выиграть. Чемпионат доказал, то дальше проходят не только именитые команды, но и те, которые хорошо организованы и выбирают правильную тактику.

— В финале чемпионата мира будет поддерживать Хорватию?

— Наверное, да. После слов Виды за них теперь вся Украина будет болеть (улыбается). Но я им симпатизировал и до этого. Достаточно много игроков из нынешнего состава сборной Хорватии играли в Украине. Пиварич сейчас выступает в «Динамо». Поэтому все болельщики Украины будут за Хорватию.