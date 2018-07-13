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Президент ФИФА оценил работу системы видеоповторов на ЧМ-2018

Джанни Инфантино
21:03 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джанни Инфантино считает, что с системой VAR турнир стал более справедливым.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел итоги работы системы видеоповторов VAR во время матчей ЧМ-2018.

"VAR работает хорошо. Мы начали тестовую фазу пару лет назад. Тогда я скептически относился к идее, но понимал, что надо систему протестировать. Я постарался вникнуть в вопрос и понял, что надо попробовать VAR на чемпионате мира. Результат чрезвычайно позитивный. Мы просмотрели более 440 повторов всего, 18 просмотров в 62 матчах ЧМ, 16 решений были изменены на верные благодаря VAR. Это и есть определение футбола. VAR не изменяет футбол – он его очищает. 95% решений судей были уже правильными. Но благодаря VAR процент верных решений увеличился до 99,3. Постучим по дереву.

Надеюсь, вы понимаете, что голам, забитым из офсайда, пришел конец в футболе. Сколько раз в прошлом писали, был ли мяч забит из положения вне игры. Теперь всему этому пришел конец. Кроме того посмотрите, насколько уменьшилось количество желтых карточек. Ни одной красной карточки за агрессию! Потому что все игроки понимают, что, если они что-то сделают, это увидят все камеры, и тогда их отправят с поля. Мы счастливы, что выступили с введением VAR, сложно представить чемпионат мира без этой системы. Турнир стал более справедливым", - сказал Инфантино во время пресс-конференции.

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Новости спорта, VAR, Джанни Инфантино, Новости футбола, ФИФА, ЧМ-2018.
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2 Комментария
  • николай 13.07.2018 22:17

    и где мой коментария

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  • николай 13.07.2018 22:14

    когда применили систему видео повторов и понятно что теперь подкуп судей это проблема.... то теперь он говорит что это хорошо.а что ему остается говорить? ...НО упирался как))))

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