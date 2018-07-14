"Ливерпуль" предлагает €20 млн за экс-игрока "Динамо"

Ливерпуль предложил 20 миллионов евро за центрального защитника Бешикташа Домагоя Виду, сообщает Fanatik.

Тем не менее, по сведениям источника, турецкий клуб не продаст 29-летнего хорвата дешевле, чем за 35 миллионов евро. Ранее они уже отклонили предложение в размере 13,5 миллионов евро.

Вида перешел в Бешикташ в январе этого года из Динамо в качестве свободного агента. За "орлов" он провел 13 матчей в чемпионате Турции и забил один гол.

На данный момент Домагой находится в расположении сборной Хорватии и готовится к финалу ЧМ-2018 против Франции.