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Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Бельгия - Англия
16:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2018 Бельгия - Англия.

Бельгия 1:0 Англия

Гол: Менье 4'

 

1-й тайм окончен.

90+2' - Удар Лукаку с метров 18-и блокирован.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

39' -знак замены Замена у Бельгии: вместо Шадли вышел Вермален.

35' - Опасно! Алдервейрелд пробил через себя с метров 10-и - чуть выше ворот.

30'Тилеманс пробил с ходу с метров 18-и - удар блокирован.

24' - Стерлинг пробил издали - мимо ворот.

23' - Опасно! Кейн пробил с ходу с метров 13-и - мимо ворот.

20' Магуайр пробил головой после подачи с углового - Куртуа надежен.

19' - Лофтус-Чик ворвался в чужую штрафную, но его прострел заблокирован.

15' - Куртуа поймал мяч после удара Лофтуса-Чика.

14' - Делф пробил издали - Куртуа легко поймал мяч.

12' - Опасно! Де Брюйне пробил из пределов штрафной - Пикфорд отбил мяч после рикошета.

9' - Очередная контр-атака бельгийцев завершилась неудачной передачей Де Брюйне.

4' - знак голГол! Менье замкнул прострел с левого фланга.

Матч начался!

Сегодня, 14 июля, на чемпионате мира по футболу Англия и Бельгия определят, кто станет бронзовым призером ЧМ-2018. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Ирана Алиреза Фагхани. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 17:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Бельгии является фаворитом в противостоянии с Англией. На победу бельгийской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,2,  успех англичан оценивается в 3,1. Ничья котируется коэффициентом 3,6.

Интересные факты

- Команды уже встречались на ЧМ-2018. На групповом раунде Бельгия минимально победило со счетом 1:0.

- Средняя результативность матчей за 3-е место ЧМ 3,9 голов.

- В матчах за 3-е место команды ни разу не заканчивали основное время со счетом 0:0. 

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