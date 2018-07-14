Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Бельгия 1:0 Англия

Гол: Менье 4'

1-й тайм окончен.

90+2' - Удар Лукаку с метров 18-и блокирован.

2 минуты добавлено к 1-му тайму.

39' - Замена у Бельгии: вместо Шадли вышел Вермален.

35' - Опасно! Алдервейрелд пробил через себя с метров 10-и - чуть выше ворот.

30' - Тилеманс пробил с ходу с метров 18-и - удар блокирован.

24' - Стерлинг пробил издали - мимо ворот.

23' - Опасно! Кейн пробил с ходу с метров 13-и - мимо ворот.

20' - Магуайр пробил головой после подачи с углового - Куртуа надежен.

19' - Лофтус-Чик ворвался в чужую штрафную, но его прострел заблокирован.

15' - Куртуа поймал мяч после удара Лофтуса-Чика.

14' - Делф пробил издали - Куртуа легко поймал мяч.

12' - Опасно! Де Брюйне пробил из пределов штрафной - Пикфорд отбил мяч после рикошета.

9' - Очередная контр-атака бельгийцев завершилась неудачной передачей Де Брюйне.

4' - Гол! Менье замкнул прострел с левого фланга.

Матч начался!

Сегодня, 14 июля, на чемпионате мира по футболу Англия и Бельгия определят, кто станет бронзовым призером ЧМ-2018. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Ирана Алиреза Фагхани. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.