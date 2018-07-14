Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2018 Бельгия - Англия.
Бельгия 1:0 Англия
Гол: Менье 4'
1-й тайм окончен.
90+2' - Удар Лукаку с метров 18-и блокирован.
2 минуты добавлено к 1-му тайму.
39' - Замена у Бельгии: вместо Шадли вышел Вермален.
35' - Опасно! Алдервейрелд пробил через себя с метров 10-и - чуть выше ворот.
30' - Тилеманс пробил с ходу с метров 18-и - удар блокирован.
24' - Стерлинг пробил издали - мимо ворот.
23' - Опасно! Кейн пробил с ходу с метров 13-и - мимо ворот.
20' - Магуайр пробил головой после подачи с углового - Куртуа надежен.
19' - Лофтус-Чик ворвался в чужую штрафную, но его прострел заблокирован.
15' - Куртуа поймал мяч после удара Лофтуса-Чика.
14' - Делф пробил издали - Куртуа легко поймал мяч.
12' - Опасно! Де Брюйне пробил из пределов штрафной - Пикфорд отбил мяч после рикошета.
9' - Очередная контр-атака бельгийцев завершилась неудачной передачей Де Брюйне.
4' - Гол! Менье замкнул прострел с левого фланга.
Матч начался!
Сегодня, 14 июля, на чемпионате мира по футболу Англия и Бельгия определят, кто станет бронзовым призером ЧМ-2018. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Ирана Алиреза Фагхани. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку.
Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 17:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Бельгии является фаворитом в противостоянии с Англией. На победу бельгийской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,2, успех англичан оценивается в 3,1. Ничья котируется коэффициентом 3,6.
Интересные факты
- Команды уже встречались на ЧМ-2018. На групповом раунде Бельгия минимально победило со счетом 1:0.
- Средняя результативность матчей за 3-е место ЧМ 3,9 голов.
- В матчах за 3-е место команды ни разу не заканчивали основное время со счетом 0:0.