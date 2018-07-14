Жоржиньо официально стал игроком "Челси"

«Челси» представил Жоржиньо в качестве нового игрока. 26-летний бывший полузащитник «Наполи» подписал с лондонцами соглашение на пять лет. Жоржиньо выбрал себе 5-й номер.

«Я в восторге от перехода в «Челси». Нелегко добиться того, чтобы стать частью такого большого клуба. Я очень рад. Доволен тем, что смогу сыграть в такой лиге, как АПЛ, за команду, которая готова на всё ради побед», сказал Жоржиньо.

Ранее СМИ сообщали, что Жоржиньо обойдется лондонскому клубу в 57 миллионов евро и 8 млн в качестве бонусов.