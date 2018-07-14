Жоржиньо официально стал игроком "Челси"
Новости спорта: 26-летний игрок подписал пятилетний контракт с лондонцами.
«Челси» представил Жоржиньо в качестве нового игрока. 26-летний бывший полузащитник «Наполи» подписал с лондонцами соглашение на пять лет. Жоржиньо выбрал себе 5-й номер.
«Я в восторге от перехода в «Челси». Нелегко добиться того, чтобы стать частью такого большого клуба. Я очень рад. Доволен тем, что смогу сыграть в такой лиге, как АПЛ, за команду, которая готова на всё ради побед», сказал Жоржиньо.
Jorginho is a Blue! #WelcomeJorginho pic.twitter.com/Uwh5h3gecx
— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 июля 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что Жоржиньо обойдется лондонскому клубу в 57 миллионов евро и 8 млн в качестве бонусов.