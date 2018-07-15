Франция - Хорватия: интересные факты перед финалом ЧМ-2018

ФРАНЦИЯ vs ХОРВАТИЯ

Начало финала чемпионата мира по футболу 2018: 18:00 по киевскому времени.

Франция - Хорватия: Интересные факты о финале ЧМ-2018

- Для французов финал ЧМ-2018 станет уже вторым в истории. В 1998 году они победили на домашнем Мундиале, разгромив в финале бразильцев 3:0. В случае сегодняшней победы, они догонят Уругвай и Аргентину по количеству выигранных ЧМ. Главный тренер французов Дидье Дешам может выиграть ЧМ в обеих статусах - в 1998 году он играл в защите "ле бле". Подобное достижение давалось лишь немцу Бекенбауеру и бразильцу Зигалло.

- Хорватия впервые сыграет в финале. Лучший свой результат "клетчатые" добыли также в 1998 году, когда уступили в полуфинале будущим триумфаторам, а в поединке за третье место обыграли Голландию.

– Хорватия никогда не выигрывала у Франции. В 5 предыдущих играх Франция выиграла 3 матча и было зафиксировано 2 ничьи.

– Две из пяти встреч Франции и Хорватии проводились на крупных турнирах. Франция выиграла со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-1998 (тогда Дидье Дешам отыграл весь матч), а вторая встреча была на Евро-2004 и завершилась вничью 2:2 на групповом этапе.

– В последних трёх финалах ЧМ было назначено дополнительное время.

– Дважды в истории победитель в финале ЧМ определялся в серии пенальти (на ЧМ-1994 и ЧМ-2006, который Франция проиграла).

– Это третий финал чемпионата мира для Франции: они выиграли финал ЧМ-1998, но проиграли финал ЧМ-2006.

– Франция является шестой по счёту сборной, которая сумела достичь 3+ финалов ЧМ после Германии (8 финалов), Бразилии и Италии (6), Аргентины (5) и Нидерландов (3).

– Три выхода Франции в финал ЧМ после 1998 года за 20 лет – это больше, чем любая другая сборная смогла достичь (Бразилия и Германия по 2 раза выходили в финал).

– Хорватия – это 13-я сборная и 10-я из Европы, которая достигла своего первого финала ЧМ в истории. Последние два финалиста впервые и выиграли турнир (Франция в 1998 году и Испания в 2010 году), а последней проигравшей сборной была Голландия в 1974 году.

– Франция проигрывала в матчах максимум 9 минут и 12 секунд на этом ЧМ, а Хорватии приходилось отыгрываться в каждой игре плей-офф.

– Хорватия стала первой сборной, которая вышла в финал ЧМ после того, как отыгрывалась в каждом матче плей-офф ЧМ-2018.

– Хорватия отыгрывалась в полуфинале против Англии 63 минуты – это дольше, чем хорватам приходилось отыгрываться ранее за весь чемпионат (максимум 11 минут).

– Не считая серий пенальти, Франция выиграла 11 из своих последних 14 матчей плей-офф ЧМ (2 ничьи, 1 проигрыш).

– Все 3 матча плей-офф для Хорватии на этом чемпионате мира были определены в дополнительное время или в серии пенальти – ни одна сборная никогда не играла 4 матча с дополнительным временем на одном чемпионате мира. Бельгия (на ЧМ-1986), Англия (на ЧМ-1990) и Аргентина (на ЧМ-2014) также сыграли 3 матча с экстра-таймами.

– Хорватия является первой сборной, которая прошла все 3 этапа плей-офф через дополнительные таймы или пенальти на одном чемпионате мира.

– Три защитника Франции забили на этом чемпионате мира (Павар, Варан и Умтити) – последний раз такое было на ЧМ-1998 (Лизаразю, Блан и Тюрам). Тогда французы стали чемпионами мира.

– Антуан Гризманн забил либо отдал 11 голевых передач в девяти матчах плей-офф на крупных турнирах (ЧМ + ЧЕ) – это больше, чем любой другой игрок сборной Франции за последние 50 лет, опередив Зинедина Зидана (8) и Мишеля Платини (6).

– Француз Килиан Мбаппе может стать вторым самым молодым игроком на ЧМ, который забивал в финале после Пеле в 1958 году. Мбаппе (3 гола) уже является самым забивным молодым игроком на ЧМ после Пеле (6 голов на ЧМ-1958).

– Оливье Жиру не попал в створ ворот соперников ни разу за 465 минут игры. У него было 13 ударов мимо ворот.

– Дидье Дешам может стать третьим тренером, который выиграл чемпионат мира в качестве игрока и в качестве тренера после Марио Загалло и Франца Беккенбауэра.

– Дешам выиграл 73% своих игр на ЧМ (8 матчей из 11) – это процент выигрыша для тренера в более, чем в 10 играх на чемпионате мира.

– Рафаэль Варан может стать пятым французом, который сыграл и в финале Лиги чемпионов и в финале ЧМ в одном году после Тьерри Анри (в 2006 г.), Зинедина Зидана, Дидье Дешампа и Кристиана Карембё (все в 1998 г). Варан также может стать вторым игроком, который выиграл оба финала после Карембё.