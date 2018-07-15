Линекер назвал лучшего игрока ЧМ-2018

"Канте для меня лучший игрок нынешнего чемпионата мира. Он не из тех, кто стремится сосредоточить всё внимание на себе. С Канте у сборной Франции будто 12 игроков на поле. Он стоит двух хороших полузащитников. Он вездесущ. Канте — один из ключей к победе французов на этом мундиале. Я большой поклонник Канте", — приводит слова Линекера L'Equipe.

Финальный матч чемпионата мира—2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, на московском стадионе «Лужники».