Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Новости: Стал известен победитель Уимблдон-2018
Джокович - победитель Уимблдон-2018
Новости: Франция 4:2 Хорватия: события матча
Франция 4:2 Хорватия: события матча
X

Хацкевич: В "Динамо" остро стоит проблема с форвардом

Александр Хацкевич
21:18 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
ФК Динамо Киев
Фото: Твиттер

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич подвел итоги сбора в Австрии.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал контрольный поединок против «Виктории Пльзень» и подвел итоги сбора в Австрии.

- Как прокомментируете сегодняшний матч?

- Было два немножко разных тайма. В первом тайме вроде бы начали неплохо, но больше контроля было. Во второй половине первого тайма прижались к воротам, как говорится, присматривались к сопернику. Но не хватало агрессии вперед, предложений за спину, игры вперед, передач за спину. Во втором тайме мы подкорректировали, выше начали встречать. И первый гол забили после прессинга, и второй. Были хорошие моменты еще и после забитых мячей. В принципе второй тайм был намного агрессивнее в плане именно игры в атаке, и надежно сыграли в обороне.

- Что касается результата, «Динамо» ни разу не проиграло на этих сборах. Можно сказать, что это важный показатель перед стартом нового чемпионата?

- Конечно, победа придает уверенности. Результат мы, конечно, не ставили во главу угла, но все-таки на хороших результатах позитивнее работать.

- Довольны ли вы итогами сборов, все ли удалось вам сделать, подготовиться?

- Условия были прекрасные, так что никаких проблем в плане подготовки не возникло. Да, были кое-какие у нас микротравмы, но это все рабочие моменты. Практически все ребята здоровы и подходят с хорошим настроением и с большими амбициями к предстоящему сезону.

- В физическом плане команда готова?

- Нужно на каждую игру готовиться и быть готовым не только физически, но и тактически, технически.

- По поводу новичка Че Че можете ли сказать несколько слов? Довольны ли его результатом на этих сборах?

- Я доволен тем, как Че Че понимает требования к этой позиции. Да, немного больше нужно играть вперед. Но он очень здорово работает с мячом, держит позицию – на сегодня это более важно.

- Ребята говорят, что внутри команды очень хорошая, положительная атмосфера. С точки зрения тренера, как вы видите то, что происходит внутри коллектива? Устраивает ли это вас? Какая может быть ваша оценка всего происходящего?

- Если ребята говорят, что позитивная – почему меня не устраивает? Наоборот, радует, потому что в хорошей атмосфере прошел этот сбор – это самое главное. Настроение сами ребята создают внутри коллектива. Итогами я доволен, конечно. Выполнили все, что хотели. Если по позициям брать, то вратарские позиции у нас достаточно крепкие. Кендзера и Морозюк – два правых защитника. Очень здорово на этом сборе проявил себя Алибеков в роли центрального защитника, со временем он создаст конкуренцию тому же Никите Бурде. Шабанов и Кадар – два левых центральных защитника. Да, у нас на сегодня существует проблема с левым защитником. Сиди мы еще, как говорится, в деле не видели. В первую очередь, его нужно подтащить функционально. То, что он умеет работать с мячом – это да. Пиварич у нас есть, молодой Миколенко, Попов – что касается защиты. В центральной зоне опорных полузащитников у нас вообще достаточно сильная конкуренция. Серега Сидорчук потихоньку набирает кондиции, нужно время. У Дениса Гармаша было небольшое повреждение. Главное – к концу сбора он уже не чувствует никакого дискомфорта. Что касается позиции крайних полузащитников, здесь у нас Вербич, Цыганков. Может быть, Влад Калитвинцев немножко уверенность потерял. Есть Цитаишвили. В роли поднападающих Шепелев, Шапаренко. Да, остро стоит проблема с форвардом, но работа ведется. К сожалению, не так все быстро, как хотелось бы. Но самое главное – чтобы мы еще укрепили эту позицию.

- Сборная Хорватии Йосипа Пиварича сыграет в финале чемпионата мира. Когда он вернется в расположение команды, как дальше будет развиваться его карьера? Возможно, вы что-то знаете? Или он возвращается – и будет полноценно готовиться, как и все?

- В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде и всей сборной Хорватии выиграть чемпионат мира. Йосип Пиварич – футболист киевского «Динамо». Если будет какой-то интерес – конечно, будем рассматривать варианты. Но на сегодня он – футболист нашей команды. Когда вернется, минимум 10-12 дней мы должны ему предоставить отпуска.

- Расскажите, как будет вестись подготовка к матчу за Суперкубок за ближайшую неделю в Киеве?

- Мы в понедельник соберемся на базе, с понедельника уже будем готовиться. У нас запланирована на 18-е число презентация новой формы на НСК «Олимпийский». Но, думаю, это не отвлечет нас от подготовки к Суперкубку.

- Кстати, как вам новая форма?

- Я ее еще не видел, но мы все в предвкушении. У нас новая форма достаточно известной фирмы, так что в новой форме к новым победам!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Хацкевич, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)

Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)

Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)
Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)

Невероятный колорит: самые яркие и удивительные фанаты из разных стран на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Новый клуб Ярмоленко побил трансферный рекорд "Львов" укрепился двумя новичками Шевченко соберет сборную Украины во Львове

Последние новости

В Ростовской области молния убила беременную женщину Во Львовской области отметили 74-ую годовщину создания УГОС ДТП с участием главы РГА: Вторая пострадавшая скончалась в больнице
Сегодня читают в спорте
01 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
02 Определился лучший молодой футболист чемпионата мира-2018
03 Мбокани в Монако не смог договориться с президентом "Андерлехта"
04 WBSS: участники второго сезона в суперлегком весе
05 Брынзак: Мы радуемся, что сейчас коллектив единый
Новости сегодня
02:52 В Белом Доме сказали, когда начнется встреча Трампа с Путиным
02:32 Мир после апокалипсиса: Мрачные фантазии от создателей "The Last of Us" (Фото)
02:04 Смех до упаду: приколы, от которых ты будешь долго хохотать
01:56 Плененные в янтаре: Археологи показывают насекомых, живших сто миллионов лет назад
01:30 Картины 11-ти летнего мальчика из Нигерии, мечтающего быть великим художником (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Новости: Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США
Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США
Новости: Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 (Фото)
Новости: Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Добавить комментарий
0