Хацкевич: В "Динамо" остро стоит проблема с форвардом

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал контрольный поединок против «Виктории Пльзень» и подвел итоги сбора в Австрии.

- Как прокомментируете сегодняшний матч?

- Было два немножко разных тайма. В первом тайме вроде бы начали неплохо, но больше контроля было. Во второй половине первого тайма прижались к воротам, как говорится, присматривались к сопернику. Но не хватало агрессии вперед, предложений за спину, игры вперед, передач за спину. Во втором тайме мы подкорректировали, выше начали встречать. И первый гол забили после прессинга, и второй. Были хорошие моменты еще и после забитых мячей. В принципе второй тайм был намного агрессивнее в плане именно игры в атаке, и надежно сыграли в обороне.

- Что касается результата, «Динамо» ни разу не проиграло на этих сборах. Можно сказать, что это важный показатель перед стартом нового чемпионата?

- Конечно, победа придает уверенности. Результат мы, конечно, не ставили во главу угла, но все-таки на хороших результатах позитивнее работать.

- Довольны ли вы итогами сборов, все ли удалось вам сделать, подготовиться?

- Условия были прекрасные, так что никаких проблем в плане подготовки не возникло. Да, были кое-какие у нас микротравмы, но это все рабочие моменты. Практически все ребята здоровы и подходят с хорошим настроением и с большими амбициями к предстоящему сезону.

- В физическом плане команда готова?

- Нужно на каждую игру готовиться и быть готовым не только физически, но и тактически, технически.

- По поводу новичка Че Че можете ли сказать несколько слов? Довольны ли его результатом на этих сборах?

- Я доволен тем, как Че Че понимает требования к этой позиции. Да, немного больше нужно играть вперед. Но он очень здорово работает с мячом, держит позицию – на сегодня это более важно.

- Ребята говорят, что внутри команды очень хорошая, положительная атмосфера. С точки зрения тренера, как вы видите то, что происходит внутри коллектива? Устраивает ли это вас? Какая может быть ваша оценка всего происходящего?

- Если ребята говорят, что позитивная – почему меня не устраивает? Наоборот, радует, потому что в хорошей атмосфере прошел этот сбор – это самое главное. Настроение сами ребята создают внутри коллектива. Итогами я доволен, конечно. Выполнили все, что хотели. Если по позициям брать, то вратарские позиции у нас достаточно крепкие. Кендзера и Морозюк – два правых защитника. Очень здорово на этом сборе проявил себя Алибеков в роли центрального защитника, со временем он создаст конкуренцию тому же Никите Бурде. Шабанов и Кадар – два левых центральных защитника. Да, у нас на сегодня существует проблема с левым защитником. Сиди мы еще, как говорится, в деле не видели. В первую очередь, его нужно подтащить функционально. То, что он умеет работать с мячом – это да. Пиварич у нас есть, молодой Миколенко, Попов – что касается защиты. В центральной зоне опорных полузащитников у нас вообще достаточно сильная конкуренция. Серега Сидорчук потихоньку набирает кондиции, нужно время. У Дениса Гармаша было небольшое повреждение. Главное – к концу сбора он уже не чувствует никакого дискомфорта. Что касается позиции крайних полузащитников, здесь у нас Вербич, Цыганков. Может быть, Влад Калитвинцев немножко уверенность потерял. Есть Цитаишвили. В роли поднападающих Шепелев, Шапаренко. Да, остро стоит проблема с форвардом, но работа ведется. К сожалению, не так все быстро, как хотелось бы. Но самое главное – чтобы мы еще укрепили эту позицию.

- Сборная Хорватии Йосипа Пиварича сыграет в финале чемпионата мира. Когда он вернется в расположение команды, как дальше будет развиваться его карьера? Возможно, вы что-то знаете? Или он возвращается – и будет полноценно готовиться, как и все?

- В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде и всей сборной Хорватии выиграть чемпионат мира. Йосип Пиварич – футболист киевского «Динамо». Если будет какой-то интерес – конечно, будем рассматривать варианты. Но на сегодня он – футболист нашей команды. Когда вернется, минимум 10-12 дней мы должны ему предоставить отпуска.

- Расскажите, как будет вестись подготовка к матчу за Суперкубок за ближайшую неделю в Киеве?

- Мы в понедельник соберемся на базе, с понедельника уже будем готовиться. У нас запланирована на 18-е число презентация новой формы на НСК «Олимпийский». Но, думаю, это не отвлечет нас от подготовки к Суперкубку.

- Кстати, как вам новая форма?

- Я ее еще не видел, но мы все в предвкушении. У нас новая форма достаточно известной фирмы, так что в новой форме к новым победам!