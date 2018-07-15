Франция - Хорватия: стартовые составы финала ЧМ-2018

Главные тренеры сборных Франции и Хорватии Дидье Дешам и Златко Далич объявили стартовые составы на финальный поединок чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится сегодня в Москве на стадионе "Лужники". Начало в 18:00.

Французы выйдут на поле в сильнейшем составе – с Гризманном и Мбаппе в старте. У хорватов с первых минут появятся на поле Вида и Перишич, участие которого до последнего оставалось под вопросом. Динамовец Йосип Пиварич сможет появиться на поле, выйдя на замену.

Франция: Льорис, Павал, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Брозович, Модрич, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич.