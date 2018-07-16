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Два клуба Серии А могут быть исключены из чемпионата Италии

Серия А
16:12 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Итальянские клубы "Парма" и "Кьево" могут быть исключены из списка участников нового сезона в элитном дивизионе чемпионата Италии.

Во вторник, 17 июля, в Италии состоится судебное заседание, на котором будут рассмотрены дела в отношении двух клубов Серии А – «Кьево» и «Пармы».

Как сообщает Football Italia, «Парма» и «Кьево» рискуют столкнуться с серьёзными санкциями. Ранее оба клуба были уличены в нарушениях. «Кьево» обвиняется в махинациях, связанных с финансовой отчётностью. В свою очередь игрок «Пармы» отправлял сообщения, указывавшие на возможность договорного матча, позволившего команде добиться повышения в классе.

За эти нарушения обоим клубам грозит исключение из Серии А. Таким образом, «Парма» и «Кьево» могут провести следующий сезон в Серии B.

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Новости спорта, Новости футбола, Серия А, ФК Кьево, ФК Парма, Футбол, Чемпионат Италии.
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