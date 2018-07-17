"Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком мадридского «Атлетико».

Сообщается, что турецкий клуб хочет получить за игрока не менее € 35 млн. Стороны пока не достигли договоренности.

В прошедшем сезоне 29-летний хорватский защитник сначала выступал за киевское «Динамо», а в январе стал игроком «Бешикташа». В общей сложности он сыграл 27 матчей и забил 3 гола.

Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента.