"Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
Новости спорта: "Бешикташ" готов отпустить хорвата за такую сумму в "Атлетико".
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком мадридского «Атлетико».
Сообщается, что турецкий клуб хочет получить за игрока не менее € 35 млн. Стороны пока не достигли договоренности.
В прошедшем сезоне 29-летний хорватский защитник сначала выступал за киевское «Динамо», а в январе стал игроком «Бешикташа». В общей сложности он сыграл 27 матчей и забил 3 гола.
Вида перешел в «Бешикташ» в декабре 2017 года на правах свободного агента.