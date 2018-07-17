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"Милан" готовит два громких трансфера, чтобы усилить линию атаки

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Гонсало Игуаин
16:37 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "Милан" планирует серьезное усиление атакующей линии текущим летом.

В прошлом сезоне в Милан перебрались Никола Калинич и Андре Силва, но форварды не сумели стать безоговорочными игроками основы.

По информации Sky Sport Italia, представители Милана в лице генерального директора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли, находятся в Лондоне, где ведут переговоры о трансфере Мораты.

Испанец сам лишь прошлым летом сменил Реал на Челси, но также не показал того уровня игры, который от него ожидали. В 48 матчах во всех турнирах, Мората забил 15 мячей.

Также Милан может приобрести Гонсало Игуаина. После перехода в стан "старой синьоры" Криштиану Роналду, место Игуаина в основе команды может пошатнуться и сам аргентинец не против перехода в другой клуб. За Игуаина придется отдать около 60 миллионов евро, и платить ему по 7,5 миллиона евро.

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Новости спорта, Альваро Мората, Гонсало Игуаин, Новости футбола, ФК Милан, Футбол.
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