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Ключевой игрок Чили получил травму и отправился в Барселону

Артуро Видаль
17:11 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Артуро Видаля преследуют хронические проблемы с коленом, из-за чего он не сыграет с Японией в ближайшем матче.

Игрок "Барселоны" и сборной Чили Артуро Видаль травмировался на одной из тренировок национальной команды. Чили готовится к товарищескому матчу с Японией.

Видаль на протяжении карьеры испытывает проблемы с правым коленом.

Как сообщает Football Espana травма не должна быть серьезной. Однако игрок выбывает из сборной Чили и вернется в расположение "Барселоны". В испании ему предстоит обследование у клубных врачей.

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Новости спорта, Артуро Видаль, Барселона, Сборная Чили, Товарищеский матч, Травма.
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