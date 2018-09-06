Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4455291-klyuchevoy-igrok-chili-poluchil-travmu-i-otpravilsya-v-barselonu.html
Ключевой игрок Чили получил травму и отправился в Барселону
Новости спорта: Артуро Видаля преследуют хронические проблемы с коленом, из-за чего он не сыграет с Японией в ближайшем матче.
Игрок "Барселоны" и сборной Чили Артуро Видаль травмировался на одной из тренировок национальной команды. Чили готовится к товарищескому матчу с Японией.
Видаль на протяжении карьеры испытывает проблемы с правым коленом.
Как сообщает Football Espana травма не должна быть серьезной. Однако игрок выбывает из сборной Чили и вернется в расположение "Барселоны". В испании ему предстоит обследование у клубных врачей.
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