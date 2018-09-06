Ключевой игрок Чили получил травму и отправился в Барселону

Игрок "Барселоны" и сборной Чили Артуро Видаль травмировался на одной из тренировок национальной команды. Чили готовится к товарищескому матчу с Японией.

Видаль на протяжении карьеры испытывает проблемы с правым коленом.

Как сообщает Football Espana травма не должна быть серьезной. Однако игрок выбывает из сборной Чили и вернется в расположение "Барселоны". В испании ему предстоит обследование у клубных врачей.