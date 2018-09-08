День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стаховский выиграл парный теннисный турнир во Франции
Стаховский выиграл парный теннисный турнир во Франции
Новости: В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
Новости: Лебедев - Алтункая. Видео боя
Лебедев - Алтункая. Видео боя
Новости: Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
X

Куман: Чемпионат мира доказал, что нет ничего невозможного

Рональд Куман
23:30 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Голландский специалист Рональд Куман поделился своим мнением относительно сборной Франции и ЧМ-2018.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает свою команду андердогами в матче группового этапа Лиги наций против Франции.

"Сборная Франции не случайно стала чемпионом мира, хотя они и не показывали красивый футбол", — отметил Куман.

"Когда хочешь становиться лучше, то важно играть против команд такого уровня. Чемпионат мира доказал, что нет ничего невозможного — только посмотрите на Хорватию. Но мы в этом матче, определенно, андердоги".

Матч второго тура Лиги наций между сборными Франции и Нидерландов состоится в воскресенье, 9-го сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Рональд Куман, Сборная Голландии, Сборная Франции, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Маркевич оценил дебют Яремчука в сборной Украины Луческу о матче Турция - Россия в Лиге наций Англия - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

Последние новости

На Полтавщине задержан прокурор Астрономы обнаружили кольцо из галактик В Египте собираются казнить 75 организаторов протестов
Сегодня читают в спорте
01 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
02 На олимпийской базе "Конча Заспа" открыли новый зал реабилитации после травм
03 Дана Уайт о бое Макгрегор - Нурмагомедов
04 Куман: Чемпионат мира доказал, что нет ничего невозможного
05 В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
Новости сегодня
23:40 62 детей в корзине: на Черниговщине установили национальный рекорд
22:54 В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
22:44 Марго Робби сыграет в драме о Второй мировой войне
22:41 Авиаудары по Идлибу: Турция призывает прекратить эскалацию конфликта
22:38 Ученые выяснили, что будет с организмом, если каждый день есть шампиньоны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Эмилия Кларк: снимки одной из самых красивых женщин современности (Фото)
Эмилия Кларк: снимки одной из самых красивых женщин современности (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь