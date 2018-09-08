Куман: Чемпионат мира доказал, что нет ничего невозможного

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает свою команду андердогами в матче группового этапа Лиги наций против Франции.

"Сборная Франции не случайно стала чемпионом мира, хотя они и не показывали красивый футбол", — отметил Куман.

"Когда хочешь становиться лучше, то важно играть против команд такого уровня. Чемпионат мира доказал, что нет ничего невозможного — только посмотрите на Хорватию. Но мы в этом матче, определенно, андердоги".

Матч второго тура Лиги наций между сборными Франции и Нидерландов состоится в воскресенье, 9-го сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.