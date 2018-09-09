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Рамос: Победа на "Уэмбли" - лучший способ стартовать в Лиге Наций

Серхио Рамос
04:42 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рад победе над Англией в матче первого тура Лиги наций.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лучший способ стартовать в Лиге наций: важная победа на «Уэмбли», — написал Рамос в своём «твиттере».

Стоит отметить, что в этом матче серьёзную травму получил защитник сборной Англии Люк Шоу после столкновения с испанцем Даниэлем Карвахалем. Футболист несколько минут пролежал неподвижно, затем его унесли на носилках, зафиксировав голову и надев кислородную маску.

Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является финалист последнего чемпионата мира — сборная Хорватии. В ходе нынешнего перерыва на международные матчи сыграть с хорватами предстоит Испании. Матч состоится 11 сентября в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

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Новости спорта, Лига Наций, Новости футбола, Сборная Англии, Сборная Испании, Серхио Рамос, Футбол.
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