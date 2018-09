Рамос: Победа на "Уэмбли" - лучший способ стартовать в Лиге Наций

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лучший способ стартовать в Лиге наций: важная победа на «Уэмбли», — написал Рамос в своём «твиттере».

El mejor estreno en la @UEFAEURO #NationsLeague: victoria importante en Wembley.

The best way to start the #NationsLeague: important win at Wembley.#VamosEspaña pic.twitter.com/Ls92aeT5tG

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 сентября 2018 г.