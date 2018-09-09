Рамос: Победа на "Уэмбли" - лучший способ стартовать в Лиге Наций
Новости спорта: Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рад победе над Англией в матче первого тура Лиги наций.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Лучший способ стартовать в Лиге наций: важная победа на «Уэмбли», — написал Рамос в своём «твиттере».
El mejor estreno en la @UEFAEURO #NationsLeague: victoria importante en Wembley.
The best way to start the #NationsLeague: important win at Wembley.#VamosEspaña pic.twitter.com/Ls92aeT5tG
— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 сентября 2018 г.
Стоит отметить, что в этом матче серьёзную травму получил защитник сборной Англии Люк Шоу после столкновения с испанцем Даниэлем Карвахалем. Футболист несколько минут пролежал неподвижно, затем его унесли на носилках, зафиксировав голову и надев кислородную маску.
Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является финалист последнего чемпионата мира — сборная Хорватии. В ходе нынешнего перерыва на международные матчи сыграть с хорватами предстоит Испании. Матч состоится 11 сентября в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».