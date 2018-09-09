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Гамшик выделил Коноплянку и Ярмоленко в составе сборной Украины

Марек Гамшик
07:51 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Марек Гамшик прокомментировал предстоящий матч Словакии против Украины.

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился мнением о национальной сборной Украины, которая обыграла Чехию на старте Лиги наций.

"Нужно быть осторожным до конца матча. Украина показала классную игру с мячом и тактику.

Футбол - командная игра. Сборная Украины сильная, но среди всех могу выделить Коноплянку и Ярмоленко. Мы хотим достичь положительного результата, но играть при пустых трибунах будет тяжело. Обидно, что матч пройдет без зрителей", - сказал Гамшик на предматчевой пресс-конференции.

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Новости спорта, Лига Наций УЕФА, Марек Гамшик, Новости футбола, Сборная Словакии, Сборная Украины, Украина - Словакия, Футбол.
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