Гамшик выделил Коноплянку и Ярмоленко в составе сборной Украины

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился мнением о национальной сборной Украины, которая обыграла Чехию на старте Лиги наций.

"Нужно быть осторожным до конца матча. Украина показала классную игру с мячом и тактику.

Футбол - командная игра. Сборная Украины сильная, но среди всех могу выделить Коноплянку и Ярмоленко. Мы хотим достичь положительного результата, но играть при пустых трибунах будет тяжело. Обидно, что матч пройдет без зрителей", - сказал Гамшик на предматчевой пресс-конференции.