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Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти

Милан Шкриньяр
07:38 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер Словакия

Новости спорта: Сфоливший на Викторе Цыганкове Милан Шкриньян не считает, что нарушал правила в собственной штрафной.

Защитник миланского "Интера" и сборной Словакии Милан Шкриньяр считает, что пенальти, благодаря которому национальная команда Украины одержала верх со счетом 1:0 в матче второго тура Лиги наций УЕФА, был назначен не по правилам.

"Не думаю, что это пенальти. Футболист сборной Украины прокинул мяч и оказался передо мной. Я выставил руку, он сразу упал. Обидно проиграть, ведь мы хорошо оборонялись всю игру. У нас были какие-то шансы и полумоменты, но помешало это падение. Теперь нам нужно выигрывать все оставшиеся встречи в группе, постараемся это сделать", - сказал Шкриньяр.

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Новости спорта, Лига Наций, Милан Шкриньяр, Сборная Украины, УЕФА, Украина - Словакия.
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