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Брутальная Первая лига: вратарю Прикарпатья сломали ребро

Андрей Новак
12:28 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: Facebook Прикарпатья

Новости спорта: МФК Прикарпатье на своем поле разгромило Зирку со счетом 7:1, но голкипер Андрей Новак досрочно покинул поле из-за сломанного ребра.

В матче 8-го тура Первой лиги голкипер МФК "Прикарпатье" Андрей Новак получил травму и не смог завершить матч.

На 65-й минуте в столкновении с игроком "Зирки" вратарь получил перелом шестого ребра. и покинул стадион на карете скорой помощи.

Видео эпизода с 1:23 (смотреть на Youtube)

Об этом сообщает страница ивано-франковского клуба в facebook.

О сроках восстановления голкипера будет сообщено позже.

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Новости спорта, Андрей Новак, Первая лига, Прикарпатье, Чемпионат Украины.
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