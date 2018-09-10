Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4470615-brutalnaya-pervaya-liga-vrataryu-prikarpatya-slomali-rebro.html
Брутальная Первая лига: вратарю Прикарпатья сломали ребро
12:28 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook Прикарпатья
Новости спорта: МФК Прикарпатье на своем поле разгромило Зирку со счетом 7:1, но голкипер Андрей Новак досрочно покинул поле из-за сломанного ребра.
В матче 8-го тура Первой лиги голкипер МФК "Прикарпатье" Андрей Новак получил травму и не смог завершить матч.
На 65-й минуте в столкновении с игроком "Зирки" вратарь получил перелом шестого ребра. и покинул стадион на карете скорой помощи.
Видео эпизода с 1:23 (смотреть на Youtube)
Об этом сообщает страница ивано-франковского клуба в facebook.
О сроках восстановления голкипера будет сообщено позже.
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