Брутальная Первая лига: вратарю Прикарпатья сломали ребро

В матче 8-го тура Первой лиги голкипер МФК "Прикарпатье" Андрей Новак получил травму и не смог завершить матч.

На 65-й минуте в столкновении с игроком "Зирки" вратарь получил перелом шестого ребра. и покинул стадион на карете скорой помощи.

Видео эпизода с 1:23 (смотреть на Youtube)

Об этом сообщает страница ивано-франковского клуба в facebook.

О сроках восстановления голкипера будет сообщено позже.