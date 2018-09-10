Звездный форвард Чехии не поможет сборной в матче против России

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик получил травму паха на тренировке. Это подтвердила Чешская футбольная федерация.

На прошлой неделе Шик сыграл 83 минуты в матче Лиги наций против Украины (1: 2), забив в дебюте встречи.

"Мы вынуждены сделать коррективы, некоторые вынужденные. У Патрика проблема с пахом", — рассказал главный тренер чехов Карел Яролим перед товарищеским матчем с Россией.

Серьезность повреждения команда узнает в течение нескольких часов. Отметим, что Шик пропустил три месяца в начале прошлого сезона из-за травмы подколенного сухожилия.