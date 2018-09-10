Ингулец поместил гостевой сектор в клетку

Удивительное расположение гостевого сектора на стадионе клуба "Ингулец" из поселка Петрово. Болельщикам приезжей команды приходится седеть в клетке.

Три ряда пластмассовых сидений огородили железными прутьями, что больше напоминает вольер для животных.

В последним матче 09.09.18 Ингулец у себя дома на последних минутах обыграл Металлист 1925 со счетом 1:0.

Напомним, "Ингулец" планирует выйти в Премьер-лигу. В Первой лиге команда занимает пятую строчку.