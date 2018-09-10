Обладатель "Золотого мяча" - о матче Украина - Словакия в Лиге наций

Обладатель "Золотого мяча"-1986, блиставший результативной игрой в составе "Динамо" и сборной СССР, поделился впечатлениями о победных матчах нашей сборной с Чехией и Словакией.

- В новом турнире сборная Украины сыграла половину матчей. Как оцениваете сейчас ее шансы на завоевание первого места в группе?

- Мне кажется, они достаточно высоки. Одержав выездную победу над чехами, наша команда организовала хороший задел для успешного выступления в группе. На старте подобных турниров большое значение имеет результат первого поединка - от него во многом зависит настрой футболистов на дальнейшую борьбу.

В игре с Чехией приятно порадовала боевитость украинской команды, заданный ею высокий темп. Даже пропустив быстрый мяч, она ничуть не смутилась, продолжая гнуть свою линию. Ее нацеленность на ворота в итоге и принесла столь желанный, а главное - очень важный для первого матча результат.

Что касается поединка во Львове, то он сложился для нашей сборной тяжелее. Было видно, что Словакия - соперник посерьезнее. В отличие от чехов, у которых сейчас нет таких ярких звезд, какими еще не так давно были Недвед, Расицки и Колер, словаки могут похвастать наличием квалифицированных мастеров. В их составе есть опытные Шкртел и Губочан, а также главная звезда - Гамшик.

Несмотря на то, что в первом поединке Лиги наций наши ребята отдали много сил, в игре со Словакией они выглядели достойно. Приятно, что две стартовые победы позволили нам возглавить турнирную таблицу. Уверен, в оставшихся двух играх команда еще порадует положительными результатами.