Фантастическая игра хавбека Динамо Дерлиса, выступающего на правах аренды за Сантос (Видео)

В матче 24-го тура чемпионата Бразилии Дерлис Гонсалес отличился результативной передачей на Габигола. Случилось это в поединке против Параны.

Данная результативная передача стала для Гонсалеса 4-й в шести матчах.

Сантос одолел Парану со счетом 2:0.

Напомним, парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес выступает за бразильский Сантос на правах аренды. Контракт хавбека принадлежит киевскому Динамо.