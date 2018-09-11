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Фантастическая игра хавбека Динамо Дерлиса, выступающего на правах аренды за Сантос (Видео)

Дерлис Гонсалес
00:51 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вингер Динамо продолжает раздавать результативные передачи в Бразилии.

В матче 24-го тура чемпионата Бразилии Дерлис Гонсалес отличился результативной передачей на Габигола. Случилось это в поединке против Параны.

Данная результативная передача стала для Гонсалеса 4-й в шести матчах.

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Сантос одолел Парану со счетом 2:0.

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Напомним, парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес выступает за бразильский Сантос на правах аренды. Контракт хавбека принадлежит киевскому Динамо.

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Новости спорта, Дерлис Гонсалес, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Сантос, Футбол.
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