Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4473143-fantasticheskaya-igra-havbeka-dinamo-derlisa-vyistupayushhego-na-pravah-arendyi-za-santos-video.html
Фантастическая игра хавбека Динамо Дерлиса, выступающего на правах аренды за Сантос (Видео)
00:51 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Вингер Динамо продолжает раздавать результативные передачи в Бразилии.
В матче 24-го тура чемпионата Бразилии Дерлис Гонсалес отличился результативной передачей на Габигола. Случилось это в поединке против Параны.
Данная результативная передача стала для Гонсалеса 4-й в шести матчах.
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Сантос одолел Парану со счетом 2:0.
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Напомним, парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес выступает за бразильский Сантос на правах аренды. Контракт хавбека принадлежит киевскому Динамо.
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