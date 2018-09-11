Сборная Чехии осталась без тренера

Карел Яролим больше не исполняет обязанности главного тренера сборной Чехии.

Наставник и федерация футбола Чехии расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальная страница футбольной организации в Твиттере.

Karel Jarolím po vzájemné dohodě opouští pozici trenéra české reprezentace. Fotbalová asociace se v nejbližších dnech setká s kandidáty, kteří by ho mohli nahradit. Děkujeme, trenére. pic.twitter.com/ZOPf6ATTTd — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 11 сентября 2018 г.

Напомним, за последнюю неделю сборная Чехии проиграла 2 матча: сборной Украины в Лиге наций со счетом 1:2 и сборной России в товарищеском матче 1:5.

Заметим, что Яролим занимал должность главного тренера сборной Чехии с 2016 года, за это время наставник не смог пробиться на чемпионат мира, но все равно остался в должности.