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Игрока сборной России проверяют на допинг

Денис Черышев
17:01 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Во Всемирном антидопинговом агентстве подтвердили разбирательство в отношении игрока сборной России и Валенсии.

На днях появились слухи, что испанские допинг-офицеры проводят разбирательство в отношении Дениса Черышева.

Теперь же эта информация стала официальной. Это подтвердил директор по связям Всемирного антидопингового агентства.

Следствие было открыто после слов отца Дмитрия, который заявил, что в Вильярреале его сына лечили с помощью гормона роста.

Использование гормона роста не считается допингом, но если будет доказано, что на такое лечение не было медицинских оснований, то игрок может быть дисквалифицирован на четыре года.

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Все по теме:

Новости спорта, Всемирное антидопинговое агенство, Денис Черышев, Допинг, Сборная России.
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