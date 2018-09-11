Игрока сборной России проверяют на допинг

На днях появились слухи, что испанские допинг-офицеры проводят разбирательство в отношении Дениса Черышева.

Теперь же эта информация стала официальной. Это подтвердил директор по связям Всемирного антидопингового агентства.

Следствие было открыто после слов отца Дмитрия, который заявил, что в Вильярреале его сына лечили с помощью гормона роста.

Использование гормона роста не считается допингом, но если будет доказано, что на такое лечение не было медицинских оснований, то игрок может быть дисквалифицирован на четыре года.