Игрока сборной России проверяют на допинг
Новости спорта: Во Всемирном антидопинговом агентстве подтвердили разбирательство в отношении игрока сборной России и Валенсии.
На днях появились слухи, что испанские допинг-офицеры проводят разбирательство в отношении Дениса Черышева.
Теперь же эта информация стала официальной. Это подтвердил директор по связям Всемирного антидопингового агентства.
Следствие было открыто после слов отца Дмитрия, который заявил, что в Вильярреале его сына лечили с помощью гормона роста.
Использование гормона роста не считается допингом, но если будет доказано, что на такое лечение не было медицинских оснований, то игрок может быть дисквалифицирован на четыре года.