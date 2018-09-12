Экс-тренер Шахтера оконфузился во время матча Лиги наций (Видео)

Бывший помощник Мирчи Луческу в Шахтере - Александр Спиридон – ныне возглавляющий сборную Молдовы, повеселил зрителей матча Лиги наций между сборными Беларуси и Молдовы.

В концовке поединка Спиридон решил впечатлить зрителей, эффектно приняв ушедший за боковую мяч пяткой, но промахнулся и оказался на газоне.

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