Экс-тренер Шахтера оконфузился во время матча Лиги наций (Видео)
Новости спорта: Главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон промахнулся мимо мяча, который покидал поле, и оказался на газоне.
Бывший помощник Мирчи Луческу в Шахтере - Александр Спиридон – ныне возглавляющий сборную Молдовы, повеселил зрителей матча Лиги наций между сборными Беларуси и Молдовы.
В концовке поединка Спиридон решил впечатлить зрителей, эффектно приняв ушедший за боковую мяч пяткой, но промахнулся и оказался на газоне.
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