Сотрудники Шахтера поймали крота, который портил футбольное поле

На днях стало известно о неожиданных проблемах, которые придется решать "Шахтеру" перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" – на газоне ОСК "Металлист" появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны.

Как сообщается в официальном Twitter донецкого клуба, работники агрономической службы ФК "Шахтер" оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с "Хоффенхаймом" находится в отличном состоянии.

Сотрудники агрономической службы ФК «Шахтер» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии. Завтра главный агроном стадиона специально для болельщиков клуба прокомментирует ситуацию с кротом. pic.twitter.com/gsnyUFvS6J — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 сентября 2018 г.

Напомним, в Лиге чемпионов "Шахтер" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион".