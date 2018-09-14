Сотрудники Шахтера поймали крота, который портил футбольное поле
Новости спорта: Газон перед матчем с "Хоффенхаймом" находится в отличном состоянии.
На днях стало известно о неожиданных проблемах, которые придется решать "Шахтеру" перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" – на газоне ОСК "Металлист" появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны.
Как сообщается в официальном Twitter донецкого клуба, работники агрономической службы ФК "Шахтер" оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с "Хоффенхаймом" находится в отличном состоянии.
Сотрудники агрономической службы ФК «Шахтер» оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с «Хоффенхаймом» находится в отличном состоянии.
Завтра главный агроном стадиона специально для болельщиков клуба прокомментирует ситуацию с кротом. pic.twitter.com/gsnyUFvS6J
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 сентября 2018 г.
Напомним, в Лиге чемпионов "Шахтер" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион".