Серхио Рамос показал необычную тренировку с мячом для фитнеса (Видео)
Новости спорта: 32-летний защитник "Реала" и сборной Испании по футболу Серхио Рамос в перерывах между матчами не забывает о тренировках.
Но даже в тренажерном зале Рамос продолжает играть в футбол. На этот раз испанец использовал в качестве спортивного снаряда огромный мяч для фитнеса, которым сначала немного жонглировал, а затем ударом слета запустил в стену.
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Свой следующий матч "Реал" проведет в субботу, 15-го сентября. В рамках 4-го утра Примеры "сливочные" в гостях сыграют с "Атлетиком". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.