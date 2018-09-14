Серхио Рамос показал необычную тренировку с мячом для фитнеса (Видео)

Но даже в тренажерном зале Рамос продолжает играть в футбол. На этот раз испанец использовал в качестве спортивного снаряда огромный мяч для фитнеса, которым сначала немного жонглировал, а затем ударом слета запустил в стену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ... y con la izquierda ...and with the left Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 13 Сен 2018 в 5:41 PDT

Свой следующий матч "Реал" проведет в субботу, 15-го сентября. В рамках 4-го утра Примеры "сливочные" в гостях сыграют с "Атлетиком". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.