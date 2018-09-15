Стало известно, почему Манчестер Юнайтед не продал Марсьяля летом

Манчестер Юнайтед отказался продавать Антони Марсьяля летом из-за того, что 50% от потенциального трансфера пришлось бы отдать Монако, сообщает The Sun.

По информации издания, такое условие было прописано при переходе француза в английский клуб. Отмечается, что "манкуниацы" надеются продлить контракт с исполнителем и зимой отдать его в аренду. Поскольку из-за конфликта с наставником команды Жозе Моуринью игрок в нынешнем сезоне сыграл всего 60 минут.

Марсьяль,за которого Манчестер Юнайтед заплатил 45,5 миллионов фунтов, провел за английский клуб 137 матчей, в который забил 36 голов.