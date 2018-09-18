Экс-наставник сборной Украины признан лучшим тренером 9-го тура Первой лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги девятого тура Первой лиги, выбрало лучшего наставника команды на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,8 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Оболони-Бровар" Сергею Ковальцу, команда которого на выезде обыграла "Днепр-1" 3:1.

Отметим, что это уже третье признание тренером тура для наставника "пивоваров". Ранее его называли лучшим по итогам 5-го и 7-го туров в Первой лиге.

Напомним, что в восьмом туре чемпионата лучшим был признан наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко