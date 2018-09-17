Бывший футболист Динамо признан лучшим игроком 8-го тура УПЛ
Новости спорта: Полузащитник Мариуполя Валерий Федорчук признан лучшим игрока по итогам матча против Олимпика.
Как сообщает сайт Украинской Премьер-лиги, экспертный совет организации назвал лучшего футболиста 8-го тура.
Им стал хавбек Мариуполя Валерий Федорчук. В поединке против донецкого Олимпика он отличился двумя голами.
Сообщается, что Федорчуку свои голоса отдали 8-мь респондентов.
Отметим, что в состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.