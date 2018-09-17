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Бывший футболист Динамо признан лучшим игроком 8-го тура УПЛ

Валерий Федорчук
20:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Полузащитник Мариуполя Валерий Федорчук признан лучшим игрока по итогам матча против Олимпика.

Как сообщает сайт Украинской Премьер-лиги, экспертный совет организации назвал лучшего футболиста 8-го тура.

Им стал хавбек Мариуполя Валерий Федорчук. В поединке против донецкого Олимпика он отличился двумя голами.

Сообщается, что Федорчуку свои голоса отдали 8-мь респондентов.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.

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Новости спорта, Валерий Федорчук, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь, Футбол.
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