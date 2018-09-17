Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ

Полузащитники донецкого Шахтера Веллингтон Нем и Дентиньо перед матчем Лиги чемпионов с Хоффенхаймом тренируются отдельно от общей группы, сообщает официальный сайт клуба.

Оба бразильских хавбека занимаются по индивидуальной программе. И если Дентиньо давно не принимал участия в играх за Шахтер, то о травме Нема главный тренер команды Пауло Фонсека сообщил после матча с Александрией (2:0).

Интересно, что с первой командой занимались футболисты молодежного состава Евгений Чaговец и Владимир Якимец.

Напомним, матч Шахтер – Хоффенхайм состоится в среду, 19 сентября. Начало игры в 19:55.