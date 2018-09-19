Легендарный голкипер Касильяс установил фантастический рекорд в Лиге чемпионов

Голкипер Порту Икер Касильяс стал первым игроком, который сыграл в 20-м для себя сезоне Лиги чемпионов, сообщает официальный Твиттер УЕФА.

Вратарь попал в стартовый состав португальского клуба на матч первого тура группового турнира против Шальке.

Ранее он делил рекорд с Райаном Гиггзом, у которого было 19 сезонов в составе Манчестер Юнайтед.

Напомним, испанский вратарь с 1998 по 2015 годы выступал за мадридский Реал, а затем перешел в Порту.

Всего на счету 37-летнего Касильяса уже 189 матчей в Лиге чемпионов.