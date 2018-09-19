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Галатасарай - Локомотив: видео голов и обзор разгрома московской команды

ФК Галатасарай
10:44 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Локомотив разгромно проиграл Галатасараю в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Турецкая команда перед родными болельщиками камня на камне не оставила от подопечных Юрия Семина, разгромив Локомотив со счетом 3:0.

Галатасарай — Локомотив 3:0

Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+4 (с пенальти).

Галатасарай: Муслера — Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо — Фернандо, Ндиайе — Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригес (Инан, 90+1) — Дердийок (Оньекуру, 82).

Локомотив: Гилерме — Игнатьев (Эдер, 69), Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову — Миранчук Ал. (Миранчук Ан., 86), Крыховяк, Денисов, Фернандеш — Фарфан.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Галатасарай, ФК Локомотив, Футбол.
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