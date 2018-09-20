За Педриньо ведут борьбу Шахтер, ПСЖ и Барселона

Фланговый нападающий Педриньо заинтересовал сразу несколько европейских клубов. По информации Goal, Барселона уже начала переговоры по футболисту. Также в нем заинтересованы донецкий Шахтер и ПСЖ.

Сообщается, что Коринтианс не против продать 20-летнего футболиста, но только за требуемые 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Педриньо 22 матча в чемпионате Бразилии (12 в старте) и 6 матчей в Копа Либертадорес (3 в старте). Голами он не отмечался, отдал три результативные передачи.