Балканы и ПФК Сумы сыграли 10-й тур Первой лиги

На зарянском стадионе имени Бориса Тропанца состоялся поединок середняков Первой лиги Балкан и ПФК Сумм. Матч был стратегически важен в борьбе за верхнюю часть турнирной таблицы, особенно учитывая факт, что команды идут в таблице бок о бок.

Балканы — Сумы 1:1 (1:0)

Голы: Герасимец (44) — Саламаха (63 авт.)

Балканы: Паламарчук, Саламаха, Любчак, Платунов (Гузенко 81), Пенов (Опря 65), Гаврилюк, Пархоменко, Златов Н. (Ильницкий 76), Герасимец (Райчев 64), Паламар, Кабанюк (Чернышов 46).

Сумы: Бубенцов, Кохия, Медведь, Луговой, Квачов, Вечурко, Лиховидько (Васильченко 85), Бовтрук (Шарай 75), Яворский, Штанько, Савин (Переверза 64).

Предупреждения: Кабанюк (10); Гаврилюк (37) — Вечурко (22); Гаращенков (36); Луговой (67)