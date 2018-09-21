У тренера СК Днепр-1 амбициозные планы на Кубок Украины

Во втором раунде Кубка Украины Днепр-1 уверенно обыграл запорожский Металлург.

"Это было настоящее кубковое противостояние, когда никто не хотел уступать. До перерыва мы пропустили один серьезный контрвыпад соперника, но, к счастью, обошлось. Во втором тайме смогли переломить ход встречи благодаря проведенным заменам, внесенным коррективам, прежде всего, тактического плана, к тому же у моих подопечных выше индивидуальное мастерство, у некоторых есть опыт выступлений в элите", — цитирует Михайленко официальный сайт ФФУ.

"Все это и повлияло на итоговый результат. Для Днепр-1 победа в Запорожье очень важна, потому что с выступлением в розыгрыше Кубка Украины у нас связаны амбициозные планы".