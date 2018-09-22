Месси кардинально сменил имидж

В одном из интервью Месси говорил, что партнеры считают его бороду талисманом, и не позволят сбрить ее даже если такое желание возникнет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 21 Сен 2018 в 4:20 PDT

Видимо, время такое пришло. Фото нового "лука" Месси первыми увидели его подписчики в Instagram, после того, как аргентинец опубликовал фотографии с тренировки Барселоны.

Вживую Месси с новым имиджем можно будет посмотреть в матче Примеры против Жироны в ближайшее воскресенье.