УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку

Фабрицио Раванелли объявил об уходе с поста главного тренера Арсенала на пресс-конференции после матча с Олимпиком (1:3).

Ключевой причиной, которая вынудила его уйти, итальянец назвал отсутствие необходимых условий для работы.

Журналист Игорь Бурбас в своем твиттере уточнил, что президент Арсенала Ивица Пирич ранее отказался финансово поддерживать команду и уже два месяца зарплату игрокам со своего кармана платит гендир Александр Москаленко.

Фабрицио Раванелли возглавил Арсенал перед стартом сезона и под его руководством команда провела девять матчей в УПЛ, в которых добыла одну победу при семи поражениях, что отбросило ее на дно таблицы.

Ранее все тот же Бурбас писал, что в случае досрочного увольнения Арсенал по условиям контракта обязан выплатить итальянцу 200 тысяч евро.