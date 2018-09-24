Итальянский специалист возглавит киевский клуб УПЛ

Бывший главный тренер «Уотфорда» Джузеппе Саннино близок к назначению на пост главного тренера киевского «Арсенала», сообщает Джанлука Ди Марцио.

61-летний специалист заменит на этом посту ушедшего в отставку Фабрицио Раванелли.

Саннио возглавлял «Уотфорда» с 2013 по 2014 год, тогда клуб выступал в Чемпионшипе. Также итальянец был тренером «Катаньи», «Кьево», «Варезе», «Капри» и «Салернитаны». Последним его клубом была «Трестина» из Серии С.

Напомним, после девяти туров в УПЛ «Арсенал» набрал лишь четыре очка.