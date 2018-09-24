Евро-2024: стало известно, какой стране отдаст голос Григорий Суркис

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис с высокой долей вероятности отдаст свой голос за Германию при определении страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года.

Хозяев Евро-2024 исполком европейского футбольного союза назовет 27 сентября 2018 года на своем заседании в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Право голоса будут иметь 16 чиновников.

Напомним, в финал вышли две заявки – Германия и Турция.

Издание Bild предложило свой вариант голосования, из котором видно, что Григорий Суркис склоняется к заявке Германии.