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Раванелли: Когда я объявил о своем уходе, игроки заплакали

Фабрицио Раванелли
19:39 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Итальянец Фабрицио Раванелли раскрыл несколько интересных фактов о работе в "Арсенал-Киев".

Вчера Раванелли объявил, что уходит в отставку с поста главного тренера Арсенала-Киев. Итальянец сообщил, что недоволен условиями, которые были созданы в клубе.

В интервью GianlucaDiMarzio.com экс-тренер киевской команды чуть детальней раскрыл подробности ухода. Раванелли оказался недоволен выплатами зарплаты, а также рассказал о проблемах с президентом клуба Ивицей Пиричем.

«К сожалению, ситуация была впечатляющей: никто из нас, игроки и тренерский штаб не видели перед собой даже доллара. Я не мог оставаться. Когда огласил о своем решении игрокам вчера, они начали плакать и пытались меня переубедить, но я не мог оставаться, ведь уже принял решение на этой неделе.

В Киеве я ездил на Uber и платил за все из своего кармана. Я и игроки никогда не встречались с владельцем Ивицей Пиричем и, возможно, так даже было лучше, учитывая проблемы, которые возникли. Зарплаты наших игроков составляли от 1 тысячи до 3 тысяч долларов. За их вычетом, у нас даже не было что поесть.

Мы ездили на матчи, передвигаясь около 10 часов на автобусе, без никаких остановок. С нами был только генеральный директор Александр Москаленко, который владеет 50% правами на клуб, но по факту является бессилен. Он пытался переубедить меня остаться, но в таких условиях это было невозможно. Я разочарован, очень разочарован.

Я заблуждался, когда видел структуры, которые могут привнести идею в футбол и попал вот в такую ситуацию. У нас даже не было снаряжения для тренировок. Желаю моим игрокам удачи. Они были безупречны в достаточно сложной ситуации», — сказал Раванелли.

Фабрицио Раванелли возглавил Арсенал перед стартом сезона и под его руководством команда провела девять матчей в УПЛ, в которых добыла одну победу при семи поражениях, что отбросило ее на дно таблицы.

Ранее журналист ТК Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщал, что в случае досрочного увольнения Арсенал по условиям контракта обязан выплатить итальянцу 200 тысяч евро. А журналист Роман Бебех, итальянец может вернуться в киевский клуб при условии ухода президента Арсенала-Киев Ивицы Пирича.

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