Леоненко сравнил матчи Динамо с Астаной и Десной

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился мнением относительно матча 9-го тура УПЛ "Динамо" — "Десна" (4:0).

"Как "Астана" забила "Динамо", так и "Динамо" забило "Десне". "Десна" пропустила гол "в раздевалку". А это очень неприятно. Считаю, что футболисты "Десны" просто перегорели. Они всей командой играли до пропущенного мяча. Тайм почти продержались, пока динамовцы "спали", — считает Леоненко.