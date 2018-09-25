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Леоненко сравнил матчи Динамо с Астаной и Десной

Виктор Леоненко
08:25 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший игрок Динамо оценил последнюю игру "бело-синих" в УПЛ на фоне предыдущей в Лиге Европы против Астаны.

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился мнением относительно матча 9-го тура УПЛ "Динамо" — "Десна" (4:0).

"Как "Астана" забила "Динамо", так и "Динамо" забило "Десне". "Десна" пропустила гол "в раздевалку". А это очень неприятно. Считаю, что футболисты "Десны" просто перегорели. Они всей командой играли до пропущенного мяча. Тайм почти продержались, пока динамовцы "спали", — считает Леоненко.

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Новости спорта, Астана, Виктор Леоненко, Десна, Лига Европы, УПЛ, ФК Динамо К.
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