Новичок АПЛ выставил нереальную цену на своего хавбека

Новичок английской Премьер-лиги Вулверхэмптон установил огромную цену за 21-летнего полузащитника Рубена Невеша.

По информации The Times, "волки" оценивают португальца в 110 миллионов фунтов после того, как летом полузащитником интересовался Манчестер Сити.

Невеш перебрался в Вулверхэмптон за 17 миллионов евро из Порту летом 2017 года. Трансфер стал рекордным в истории английского клуба. Португалец помог "волкам" повыситься в классе, а Профессиональная футбольная ассоциация внесла Невеша в символическую сборную Чемпионшипа по итогам года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Невеш провел за Вулверхэмптон шесть матчей, в которых успел отличиться забитым голом и результативной передачей.