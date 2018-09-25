Тренер Авангарда стал лучшим в 10-м туре Первой лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги десятого тура Первой лиги, выбрало лучшего наставника команды на прошедшей игровой неделе.

Со средним баллом в 4,8 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Авангарда" Александру Косевичу, команда которого на выезде обыграла "Оболонь-Бровар" 1:0.

Отметим, что это второе признание тренером тура для наставника краматорчан. Ранее его называли лучшим по итогам 1-го тура в Первой лиге.

Напомним, что в 9-м туре чемпионата лучшим был признан наставник "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец.